Mehmetçik, zorlu hava koşullarına rağmen terörle mücadelesine kararlılıkla devam ediyor.

Tunceli'de 1062 personelin katılımıyla düzenlenen Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu'nda görevli komandolar, kar kalınlığının 1.5 metreyi bulduğu Munzur ve Mercan dağlarında teröristlerin izini sürüyor.

Bölücü terör örgütü PKK/KCK'yı ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 11 Ocak'ta başlatılan ve 11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristlerin saldırısında şehit edilen Eren Bülbül’ün aziz hatırasına ithafen yapılan "Eren" adı verilen operasyonlar devam ediyor.

DONDURUCU SOĞUKTA TERÖRLE MÜCADELE

Bu kapsamda Tunceli'de düzenlenen Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu çerçevesinde; İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH) ile polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularının yer aldığı 59 operasyonel timden oluşan 1062 personel, karla kaplı Mercan ve Munzur dağlarında dondurucu soğukta terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor.

Mehmetçik, 1.5 metre karda teröristlerin izini sürüyor FOTO GALERi

KIRSALDA ARAMA TARAMA FAALİYETLERİ

Kar kalınlığının yer yer 1.5 metreyi bulduğu bölgede özel kışlık kamuflajlarıyla ve helikopterler desteğinde karla kaplı sarp, dik ve ağaçlık arazileri didik didik arayan Mehmetçik, mağara ve sığınaklara da girerek teröristlerin barınma alanlarını yok ediyor.

Teröristlere yönelik alan hakimiyeti sağlamak amacıyla gerçekleştirilen operasyonda Mehmetçik, kırsalda arama tarama faaliyetlerini aralıksız devam ettiriyor.