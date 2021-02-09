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    Mehmetçik, 1.5 metre karda teröristlerin izini sürüyor

    Karla kaplı sarp arazileri didik didik arayan Mehmetçik, teröristlerin barınma alanlarını yok ediyor.
    • AA
    • 09.02.2021 - 12:37
    • Güncelleme : 09.02.2021 - 12:41
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    Mehmetçik, 1.5 metre karda teröristlerin izini sürüyor

    Mehmetçik, zorlu hava koşullarına rağmen terörle mücadelesine kararlılıkla devam ediyor.

    Tunceli'de 1062 personelin katılımıyla düzenlenen Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu'nda görevli komandolar, kar kalınlığının 1.5 metreyi bulduğu Munzur ve Mercan dağlarında teröristlerin izini sürüyor.

    OPERASYONLAR ZORLU ŞARTLARDA DEVAM EDİYOR

    Bölücü terör örgütü PKK/KCK'yı ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 11 Ocak'ta başlatılan ve 11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristlerin saldırısında şehit edilen Eren Bülbül’ün aziz hatırasına ithafen yapılan "Eren" adı verilen operasyonlar devam ediyor.

    Mehmetçik, 1.5 metre karda teröristlerin izini sürüyor #1

    DONDURUCU SOĞUKTA TERÖRLE MÜCADELE

    Bu kapsamda Tunceli'de düzenlenen Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu çerçevesinde; İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH) ile polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularının yer aldığı 59 operasyonel timden oluşan 1062 personel, karla kaplı Mercan ve Munzur dağlarında dondurucu soğukta terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor.

    Mehmetçik, 1.5 metre karda teröristlerin izini sürüyor FOTO GALERi

    KIRSALDA ARAMA TARAMA FAALİYETLERİ

    Kar kalınlığının yer yer 1.5 metreyi bulduğu bölgede özel kışlık kamuflajlarıyla ve helikopterler desteğinde karla kaplı sarp, dik ve ağaçlık arazileri didik didik arayan Mehmetçik, mağara ve sığınaklara da girerek teröristlerin barınma alanlarını yok ediyor.

    Teröristlere yönelik alan hakimiyeti sağlamak amacıyla gerçekleştirilen operasyonda Mehmetçik, kırsalda arama tarama faaliyetlerini aralıksız devam ettiriyor.

    Mehmetçik, 1.5 metre karda teröristlerin izini sürüyor #2

    Mehmetçik, 1.5 metre karda teröristlerin izini sürüyor #3

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