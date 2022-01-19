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    Mehmetçik 3 bin 450 rakımlı üs bölgesinde görevinin başında

    Mehmetçik 3 bin 450 rakımlı üs bölgesinde görevinin başında

    Hakkari'de 3 bin 450 rakımlı üs bölgesinde eksi 17 derecede görevini yapan Mehmetçik, temizlediği metrelerce kar üstünde devriye geziyor, nöbet tutuyor.
    • AA
    • 19.01.2022 - 23:09
    • Güncelleme : 19.01.2022 - 23:19
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    Binlerce rakım yükseklikteki dağlarda, metrelerce karla mücadele ederek vatanı savunan Mehmetçik, gururlandırıyor.

    Son olarak Milli Savunma Bakanlığı'nın, Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Mehmetçik'in amansız mücadelesi gözler önüne serildi.

    -17 DERECEDE VATAN NÖBETİ

    Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Hakkari kırsalında bulunan Sözleşmeli Onbaşı Muhammed Koç Üs Bölgesi'ndeki Mehmetçiğin görüntülerini Twitter'dan paylaştı.

    Mehmetçik 3 bin 450 rakımlı üs bölgesinde vatan savunmasını sürdürüyor VİDEO

    MSB'nin sosyal medya hesabından paylaştığı Mehmetçiğin Hakkari Şehit Sözleşmeli Onbaşı Muhammed Koç Üs Bölgesi'ndeki görüntüleri kısa sürede binlerce beğeni aldı.

    Yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı: "Şehit Sözleşmeli Onbaşı Muhammed Koç Üs Bölgesi/Hakkari Rakım: 3450 metre, sıcaklık: -17 Derece. Metrelerce kara, dondurucu soğuğa, ayaza ve tipiye rağmen yüreğindeki vatan ve bayrak sevgisiyle içimizi ısıtan kahraman Mehmetçik sağ olsun, var olsun."

    Mehmetçik 3 bin 450 rakımlı üs bölgesinde görevinin başında #1

    Mehmetçik 3 bin 450 rakımlı üs bölgesinde görevinin başında #2

    Mehmetçik 3 bin 450 rakımlı üs bölgesinde görevinin başında #3

    Mehmetçik 3 bin 450 rakımlı üs bölgesinde görevinin başında #4


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