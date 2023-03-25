Mehmetçik afet bölgesinde depremzedelere ekmek pişiriyor Afet bölgesinde vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını gidermek için çabalayan Mehmetçik, afet bölgesinde seyyar fırın ve mutfaklarla depremzedeler için hazırlık yapıyor.

Haber Merkezi Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 1 aydan fazla zaman geçti... Geniş bir coğrafyada hissedilerek 11 ilde etkili olan sarsıntı, büyük yıkımlara ve binlerce can kaybına yol açtı. Devlet-millet iş birliği ile depremzedelerin yaraları sarılmaya başlandı. Sahada yürütülen çalışmalarda rol alan kahraman Mehmetçik, büyük bir mücadele ortaya koydu. Yaralar sarılıyor Yaşanan depremlerin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Afet bölgelerinde depremzedeleri bir an bile bırakmayan Mehmetçik her türlü ihtiyaçlarıyla ilgilenmeye devam ediyor. Öte yandan 11 ayın sultanı Ramazan'ın da iki günü geride bırakıldı. Deprem bölgelerinde vatandaşı bırakmayan Mehmetçik, deprem bölgelerinde kurduğu iftar çadırlarında, seyyar fırın ve mutfaklarla depremzedeler için hazırlık yapılıyor. "Ramazan pidesi ve yemekleri ikram etmeye devam ediyor" Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabında Mehmetçiğin o anlarını sözlerle paylaştı: Mehmetçik deprem bölgelerinde kurduğu #iftar çadırlarında, seyyar fırın ve mutfaklarımızda pişirdiği sıcak #Ramazan pidesi ve yemekleri ikram etmeye devam ediyor.