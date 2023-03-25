Mehmetçik, afet bölgesindeki çocukların yaralarını sarıyor 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından afet bölgesine akın ederek büyük bir mücadele ortaya koyan kahraman Mehmetçik, afetzede çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Haber Merkezi

Türkiye, 48 gün önce asrın felaketi ile sarsıldı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 yıkıcı deprem, yurdun güneyindeki 11 ilde etkili oldu.

Yıkılan binlerce bina 50 bini aşkın vatandaşa mezar oldu.

Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği afet bölgesinde, sahada hummalı çalışmalar yürütülüyor.

Gönüllülerden Mehmetçik'e, kurumlardan bakanlara büyük mücadele ortaya koyuluyor.

Şehirlerin de kısa sürede ayaklanması için çalışmalar devam ederken, depremden etkilenen vatandaşların da yaraları sarılıyor.

Mehmetçik afet bölgesinde

Bu zorlu süreçte büyük bir fedakarlıkla mücadele eden kahraman Mehmetçik, 7'den 70'e tüm depremzedelerin yanında olmaya devam ediyor.

Bölgede etkinlikler düzenleyerek özellikle çocukların yüzünü güldüren Türk askeri, oyunlar oynuyor, maç yapıyor...

"Mehmetçik minik kalplerin yaralarını sarıyor"

Son olarak Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçik'in bölgedeki faaliyetlerine ilişkin yeni bir görüntüyü paylaştı.

MSB, paylaşımına şu notu ekledi: