Geçtiğimiz aylarda ilk mektuplarını kahraman Mehmetçik'e yazarak yollayan öğrencilere Türk askeri de mektupla karşılık verdi. Aynı zamanda satranç ve kitap hediye edildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki ilkokulu öğrencileri geçtiğimiz ay Mehmetçik'e mektup yollamıştı.

Sınıf öğretmeni Esra Teymur Çelik, öğrencilerinin ilk mektuplarını sevdiklerine yazmasını istedi.

Bunun üzerine öğrenciler, ortak kararla terörle mücadele eden Mehmetçik'e sevgi ve minnet duygusuyla mektup yazdı.

Askerler karşılık verdi

Okul yönetimine de bildirilmesiyle kalın çorap, mektup ve Türk bayrağının yer aldığı kutular askeri yetkililere teslim edildi.

Mehmetçik de karşılıksız kalmadı ve minik öğrencilere mektup yolladı.

Mehmetçik satranç ve kitap hediyesi gönderdi

Askerlerden gelen mektup, satranç takımları ve kitap hediyesi öğrencilere ulaştı.

AA'nın aktarımına göre; öğrenciler, sınıf öğretmenleri Çelik'in açtığı koliden çıkan hediyeleri ve mektubu büyük heyecan ve sevinçle karşıladı.

Mehmetçik, Antalyalı öğrencilere mektup yazıp yolladı VİDEO



"38 öğrencimiz Mehmetçik'e mektup yazdı"

Sınıf öğretmeni Esra Teymur Çelik, öğrencileriyle "İlk mektubu kime gönderelim?" diye konuştuklarında ortak isteğin Mehmetçik'e yazılması olduğunu anlatyı. Çelik, şöyle konuştu:

"Öğrencilerin duygularını içeren mektupların yer aldığı zarflara, Türk bayrağı da konuldu. Mektuplar, Mehmetçikler için hazırlanan çoraplarla paketlendi. 38 öğrencimiz Mehmetçik'e mektup yazmıştı, şimdi askerlerimiz de bize yazdığı cevap mektubu ile bazı hediyeler gönderdi. Mektuplar sayesinde vatani görevini yapan askerlerimiz ile geleceğe hazırladığımız öğrencilerimiz arasında gönül köprüsü kurduk."





"Her satır arasında gözlerinizdeki ışığı gördük"

Öğrencilerden Sare Azra Gülbitti'nin okuduğu Mehmetçiğin cevap mektubunda öğrencilere teşekkür edildi.

Mektupta, "Sizlerden gelen mektupları, hediyeleri ve şanlı bayrağımızı aldığımızda büyük bir heyecan yaşadık, çok duygulandık. Her satır arasında gözlerinizdeki ışığı gördük. Elimize aldığımız her mektupta birbirimizi kucakladığımızı hissettik. Sizler başarılı oldukça biz de başarılı olacağız ve başarılarınızdan gurur duyacağız." ifadeleri yer aldı.