Zorlu kış şartlarında terörle mücadelesini sürdüren Türk askeri, a başında toplanarak türkü söyledi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan video, dinleyenlerin içini ısıttı.

Kahraman Mehmetçik yurt içi ve sınır ötesinde operasyonlarını sürdürüyor.

Türkiye gündeminden terörü çıkarmakta kararlı olan güvenlik güçleri, canı pahasına mücadele ediyor.

Zorlu kış şartlarında da teröristleri etkisiz hale getirmek adına operasyonlara devam eden Mehmetçik, yurdun birçok bölgesinde terörist avına çıkıyor.

Bir zamanlar terörle anılan bölgelerde şimdilerde huzur ve güven hakim.

"Titretir düşmanı Komandonun sesi"

Mehmetçik'in başarılı operasyonlarını duyuran Milli Savunma Bakanlığı, bu kez duygusal bir paylaşıma imza attı.

MSB, Türkiye'deki güven ortamını sağlayan arka plandaki kahramanları, "Korkusuzdur dağların Efesi, titretir düşmanı Komandonun sesi!" sözleriyle paylaştı.

Mehmetçik ateş başında türkü söyledi ViDEO

"Var olsun yiğitlerimiz"

Kahraman Türk askerlerinin ateeş başında toplanarak türkü söylediği anlara yer veren MSB, şu ifadeleri kullandı:

"Vatan, millet ve bayrak aşkıyla dağların zirvesini mesken tutan Kahraman Komandolarımız, soğuk bir kış gecesinde ateşin başında toplanarak dinleyenin içini ısıtacak türküler söylüyor. Var olsun yiğitlerimiz..."



