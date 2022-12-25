Petrol
84.54
4.40%
Euro
19.8369
0.19%
Dolar
18.6796
0.09%
Altın
1.079
0.44%
Borsa
5455
0.00%
Bitcoin
319.499
-0.15%
BTXN Coin
6.72
-1.61%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    Mehmetçik ateş başında türkü söyledi

    Zorlu kış şartlarında terörle mücadelesini sürdüren Türk askeri, a başında toplanarak türkü söyledi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan video, dinleyenlerin içini ısıttı.
    • 25.12.2022 - 12:44
    • Güncelleme : 25.12.2022 - 13:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mehmetçik ateş başında türkü söyledi

    Kahraman Mehmetçik yurt içi ve sınır ötesinde operasyonlarını sürdürüyor.

    Türkiye gündeminden terörü çıkarmakta kararlı olan güvenlik güçleri, canı pahasına mücadele ediyor.

    Zorlu kış şartlarında da teröristleri etkisiz hale getirmek adına operasyonlara devam eden Mehmetçik, yurdun birçok bölgesinde terörist avına çıkıyor.

    Bir zamanlar terörle anılan bölgelerde şimdilerde huzur ve güven hakim.

    "Titretir düşmanı Komandonun sesi"

    Mehmetçik'in başarılı operasyonlarını duyuran Milli Savunma Bakanlığı, bu kez duygusal bir paylaşıma imza attı.

    MSB, Türkiye'deki güven ortamını sağlayan arka plandaki kahramanları, "Korkusuzdur dağların Efesi, titretir düşmanı Komandonun sesi!" sözleriyle paylaştı.

    Mehmetçik ateş başında türkü söyledi ViDEO

    Mehmetçik ateş başında türkü söyledi #1

    "Var olsun yiğitlerimiz"

    Kahraman Türk askerlerinin ateeş başında toplanarak türkü söylediği anlara yer veren MSB, şu ifadeleri kullandı:

    "Vatan, millet ve bayrak aşkıyla dağların zirvesini mesken tutan Kahraman Komandolarımız, soğuk bir kış gecesinde ateşin başında toplanarak dinleyenin içini ısıtacak türküler söylüyor. Var olsun yiğitlerimiz..."

    Mehmetçik ateş başında türkü söyledi #2

    Mehmetçik ateş başında türkü söyledi #3

    Mehmetçik ateş başında türkü söyledi #4

    Mehmetçik ateş başında türkü söyledi #5

    Mehmetçik ateş başında türkü söyledi #6

    Mehmetçik ateş başında türkü söyledi #7


    Elektrikli Araba Devi Hisselerine Yatırım Zamanı!
    Advertorial

    Elektrikli Araba Devi Hisselerine Yatırım Zamanı!

    Havaya atılan sıcak su kara dönüştü
    Dünya

    Havaya atılan sıcak su kara dönüştü

    Fenerbahçe'nin ofsayt itirazı
    Futbol

    Fenerbahçe'nin ofsayt itirazı

    Görüş Bildir