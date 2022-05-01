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    Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde desteklerine devam ediyor

    Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde günlük hayatı desteklemeye yönelik yardımlarına kaldığı yerden sürdürüyor.
    • Haber Merkezi
    • 01.05.2022 - 15:45
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    Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde desteklerine devam ediyor

    Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde halk, huzur ve güvenli ortamda, 3'üncü Ramazan Bayramı'na giriyor.

    Yüreği merhamet dolu Mehmetçik de, bu kapsamda bölge halkının yardımına koşmaya devam ediyor.

    Mazlumlar için kollar sıvandı

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan paylaşılan görüntülerde Barış Pınarı bölgesindeki halkın refahı için kollar sıvandı.

    Mehmetçik'in önderliğinde çeşitli sağlık taramalarından geçirilen bölge halkına gıda ve giyecek yardımı yapıldı.

    Mehmetçiğin Barış Pınarı bölgesinde desteklerine devam ediyor

    Çocuklar unutulmadı

    Bölgedeki tadilat çalışmalarına da bir yandan devam eden askerlerimiz, bir tarafdan da çocukları unutmadı.

    Çocuklarla top oynayarak bir nebze de olsa mutluluk dağıtan askerlerimizin o anları kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

    Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde desteklerine devam ediyor #1

    "Umudun askerleri, umutları yeşertmeye devam ediyor"

    Öte yandan konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan paylaşılan görüntülerde şu ifadelere yer verildi:

    "Umudun askerleri umutları yeşertmeye devam ediyor… Kahraman Mehmetçiğin Barış Pınarı bölgesinde sürdürülen günlük hayatı destekleme faaliyetlerinden görüntüler…"

    Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde desteklerine devam ediyor #2

    Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde desteklerine devam ediyor #3

    Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde desteklerine devam ediyor #4

    Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde desteklerine devam ediyor #5

    Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde desteklerine devam ediyor #6

    Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde desteklerine devam ediyor #7

    Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde desteklerine devam ediyor #8


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