Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde yardım dağıttı, sağlık taraması yaptı

Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde yardım dağıttı, sağlık taraması yaptı

Suriye’nin Tel Abyad şehrinde görev yapan Mehmetçik tarafından, ihtiyaç sahiplerine insani yardım malzemeleri dağıtılırken; yaşlı, kadın ve çocuklara sağlık taraması yapıldı.

Türk askeri terör örgütü PKK/YPG’den temizlenen Barış Pınarı bölgesinde görevini sürdürüyor.

Suriye’nin Tel Abyad şehrinde kahramanca ve fedakârca görev yapan Mehmetçik, ihtiyaç sahiplerine insani yardım malzemeleri dağıttı.

TÜRK ASKERİ ÇOCUKLARIN SEVİNCİYLE GÜLÜMSEDİ

Ayrıca Tel Abyad’da yaşayan yaşlı, kadın ve çocuklara sağlık taraması yapıldı.

Uzun zamandır yardım yapılmasına rağmen ilk günkü gibi sevinç yaşayan çocuklar, yine askerin yüzünü güldürdü.