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    Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde yardım dağıttı, sağlık taraması yaptı

    Suriye’nin Tel Abyad şehrinde görev yapan Mehmetçik tarafından, ihtiyaç sahiplerine insani yardım malzemeleri dağıtılırken; yaşlı, kadın ve çocuklara sağlık taraması yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 10.12.2020 - 14:05
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    Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde yardım dağıttı, sağlık taraması yaptı

    Türk askeri terör örgütü PKK/YPG’den temizlenen Barış Pınarı bölgesinde görevini sürdürüyor.

    Suriye’nin Tel Abyad şehrinde kahramanca ve fedakârca görev yapan Mehmetçik, ihtiyaç sahiplerine insani yardım malzemeleri dağıttı.

    TÜRK ASKERİ ÇOCUKLARIN SEVİNCİYLE GÜLÜMSEDİ

    Ayrıca Tel Abyad’da yaşayan yaşlı, kadın ve çocuklara sağlık taraması yapıldı.

    Uzun zamandır yardım yapılmasına rağmen ilk günkü gibi sevinç yaşayan çocuklar, yine askerin yüzünü güldürdü.

    Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde yardım dağıttı, sağlık taraması yaptı #1

    Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde yardım dağıttı, sağlık taraması yaptı #2

    Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde yardım dağıttı, sağlık taraması yaptı #3

    Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde yardım dağıttı, sağlık taraması yaptı #4

    Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde yardım dağıttı, sağlık taraması yaptı #5

    Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde yardım dağıttı, sağlık taraması yaptı #6

    Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde yardım dağıttı, sağlık taraması yaptı #7

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