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    Mehmetçik, Çukurca'nın karlı zirvelerinde

    MSB, zorlu kış koşullarında görev yapan askerlerin fotoğraflarını paylaştı
    • AA
    • 09.02.2021 - 19:37
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    Mehmetçik, Çukurca'nın karlı zirvelerinde

    Kahraman Mehmetçik'in zorlu hava şartlarında vatan nöbeti sürüyor.

    Kara kışa aldırış etmeden verilen her görevi başarıyla yerine getiren Türk askeri, kış aylarında mağaralara sığınan PKK'lı teröristlerin korkulu rüyası oldu.

    Hainlere yönelik operasyonlar Hakkari'nin Çukurca ilçesinde de sürüyor.

    "DAİMA GÖREVE HAZIR"

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından, Çukurca ilçesinde zorlu kış şartlarında görevlerini yerine getiren askerlerin fotoğrafları paylaşıldı.

    Paylaşımda, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, her türlü arazi ve iklim şartlarında daima göreve hazır. Hakkari Çukurca'da konuşlu Şentepe Üs Bölgesi'nde zorlu kış şartlarında terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

    Mehmetçik, Çukurca nın karlı zirvelerinde #1

    Mehmetçik, Çukurca nın karlı zirvelerinde #2

    Mehmetçik, Çukurca nın karlı zirvelerinde #3

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