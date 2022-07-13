Mehmetçik, Datça’daki yangını söndürme çalışmalarına destek sağlıyor

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan yangını kontrol altına almak için askerlerimiz de bölgeye sevk edildi. Mehmetçik, dozer, arazöz ve su tankerleriyle alevlere koştu.

Muğla'nın Datça ilçesinde bulunan Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yangında 10 uçak, 16 helikopter, 107 arazöz, 13 iş makinası ve 595 personel görev alıyor. Belediyelerin itfaiye ekipleri ve askerler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Alevler henüz kontrol altına alınamazken, Mehmetçik de devreye girdi.

Mehmetçik yangın bölgesinde

Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'ndan çok sayıda askerimiz arazöz, dozer ve su tankerleriyle yangın bölgesine koştu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise "Muğla Valiliğinin talebi üzerine Datça'da meydana gelen yangını söndürme çalışmalarına destek için Aksaz Deniz Üs Komutanlığımızdan personelin yanı sıra arazöz, dozer, su tankeri gibi yangın söndürme ve arazi araçları görevlendirilmiştir." bilgisine yer verildi.

Rüzgarın hızı yükselecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre ise bölgede an itibarıyla sıcaklık 31 derece, rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 30-40 kilometre hızla esiyor.

Nem oranının yüzde 31 olarak ölçüldüğü yangın bölgesinde, rüzgarın hızının saatte 50-60 kilometreye yükseleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın sabah etkisini kaybedeceği öngörülüyor.