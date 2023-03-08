Mehmetçik, deprem bölgesinde çadırda yaşayan kadınlara çiçek verdi Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta görev alan Sakarya 7. Komando Tugayında görev yapan askeri personel, çadır kentteki kadınları çiçeklerle ziyaret etti.

Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü.

Yurdun birçok bölgesinde bugüne özel etkinlikler düzenlenmeye başladı.

Amacını aşan eylemler planlanırken, emekçi kadınlar ise bugün de hayat mücadelelerini sürdürmeye devam etti.

Bir diğer tarafta ise 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kadınlar...

11 ilde etkili olan depremler, asrın afeti olarak kayıtlara geçti.

Depremin gölgesinde kadınların zorlu mücadelesi

Şimdilerde devlet tarafından kendileri için hazırlanan çadır ve konteynerlerde yaşamlarını sürdüren kadınlar, burada hayat mücadelesi veriyor.

Kimisi yaşadıkları zorlu günleri atlatmaya çalışıyor, kimileri ise çocukları için acısını unutuyor.

Sahada ise onları unutmayan birileri vardı. Kahraman Mehmetçik...

Mehmetçik, 8 Mart'ta kadınları unutmadı

Afetin ilk anından itibaren bölgede büyük bir mücadele ortaya koyan güvenlik güçleri, burada yaraları sarıyor.

7'den 70'e herkesin yüzünü güldürmek için harekete geçen Mehmetçik, bu kez 8 Mart'ta kadınların yüzünü güldürdü.

Sakarya 7. Komando Tugayında görev yapan askeri personel, Vali Saim Çotur Stadyumu'nda oluşturulan çadır kentteki kadınları ziyaret etti.

"Askerlerimizin tırnakları taşa değmesin"

Mehmetçik, burada yaşayan kadınlara çiçek verdi.

Çadır kentte bulunan Semiha Çoban, çadırda yaşamın zor olduğunu dile getirerek, kendilerini unutamayan ve destek olan Mehmetçiğe teşekkür etti.

Tüm kadınların günlerini kutlayan Çoban, "Allah'ım askerlerimizin tırnaklarına taş değdirmesin. Onlar olmasa biz bir hiçiz." ifadesini kullandı.