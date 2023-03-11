Mehmetçik depremin merkezi Kahramanmaraş'ta çadır kurulumunu sürdürüyor Türk Silahlı Kuvvetleri, deprem bölgelerinde yaraları sarmaya devam ederken, çadır kurulumu için de büyük bir mücadele ortaya koyuyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 34 gün geçti.

Yıkıcı depremlerin ardından 47 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. Bunun yanı sıra binlerce vatandaş yaralandı.

11 ili etkileyen deprem büyük yıkımlara sebep oldu.

Evsiz kalan vatandaşlar için çadır ve konteyner kentler kuruldu.

Yurdun dört bir yanından gönüllüler afet bölgesine akın ederek yardımlar ulaştırdı.

Mehmetçik yaraları sarıyor

Bu süreçte en büyük görev ise kahraman Mehmetçik'e düştü.

İlk andan itibaren sahada asayiş ve güvenliği sağlayan Türk askeri, aynı zamanda ulaşılmaz dağlık alanlarda, köylerde, afet bölgelerinde seferber oldu.

Öte yandan vatandaşlar için çadır kurulumunda da büyük bir mücadele ortaya koydu.

MSB paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak şu notu düştü: