Mehmetçik depremin vurduğu Malatya'da 14 çadır derslik kurdu Türk Silahlı Kuvvetleri, deprem bölgelerinde yaraları sarmaya devam ederken, bölgedeki eğitim hayatı için de çadır kurulumunda önemli rol oynuyor.

AA & Ensonhaber

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 2 ay geride kaldı.

Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği afet bölgesinde, depremin izleri unutturulmaya çalışılıyor.

Bu kapsamda büyük bir mücadele ortaya koyuluyor.

Bakanlar, kurumlar, gönüllüler, STK'lar ve Mehmetçik sahada hummalı çalışmalarını sürdürüyor.

İlk andan itibaren sahada asayiş ve güvenliği sağlayan Türk askeri, aynı zamanda ulaşılmaz dağlık alanlarda, köylerde, afet bölgelerinde seferber oldu.

Derslik çadırlar kuruldu

Öte yandan vatandaşlar için çadır kurulumunda da büyük bir mücadele ortaya koydu.

Bu kez depremden etkilenen Malatya'da derslik çadırlar için harekete geçildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, eğitim ve öğretimin yeniden başlaması için derslik çadırlar kuruluyor.

Mehmetçik sahada

Ekipler, hasar görmesi nedeniyle eğitim öğretimin başlayamadığı Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine 16 metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde 7 derslik için çadır, Şehit Kemal Özalper Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine de 7 derslik için çadır kurulumu yaptı.

Söz konusu çadırlarda kısa zamanda eğitim öğretime başlanılması planlanıyor.