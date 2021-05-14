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Mehmetçik, Doğu Akdeniz'de faciayı önledi

Mehmetçik, Doğu Akdeniz'de faciayı önledi

Libya açıklarında batmak üzere olan bottaki 97 göçmen, bölgede görevli TCG Gaziantep fırkateyninin girişimi ve Libya Sahil Güvenliğinin müdahalesiyle kurtarıldı.