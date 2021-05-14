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    Mehmetçik, Doğu Akdeniz'de faciayı önledi

    Libya açıklarında batmak üzere olan bottaki 97 göçmen, bölgede görevli TCG Gaziantep fırkateyninin girişimi ve Libya Sahil Güvenliğinin müdahalesiyle kurtarıldı.
    • AA
    • 14.05.2021 - 11:03
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    Mehmetçik, Doğu Akdeniz'de faciayı önledi

    Libya açıklarında görevli TCG Gaziantep fırkateyni 13 Mayıs'ta Khoms Limanı'nın 28 mil açığında içinde göçmenlerin bulunduğu lastik bot tespit etti.

    Botun bir bölümünün söndüğü ve göçmenlerin büyük tehlikede olduğunun fark edilmesi üzerine bölgede görevli TCG Göksu fırkateynindeki helikopter hemen havalandı.

    97 GÖÇMEN KURTARILDI

    Libya Sahil Güvenlik Komutanlığına durumun bildirilmesinin ardından askeri helikopter ve TCG Gaziantep fırkateyni, göçmenleri taşıyan lastik botu yakından takip ederek emniyete aldı.

    Libya Sahil Güvenlik unsurlarının bölgeye gelmesinin ardından 97 göçmen bottan alındı.

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    FACİANIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

    Göçmenlerin terk etmelerinin hemen ardından botun batması, olası facianın önüne geçildiğinin en büyük göstergesi olarak nitelendirildi.

    Güvenlik kaynakları, Libya açıklarında görevli fırkateynin bu hafta içinde yardım çağrısında bulunan 123 göçmenin kurtarılmasında da önemli rol oynadığını belirterek, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait gemilerin bölgede muhtemel can kayıplarının önlenmesine büyük katkı sağladığını kaydetti.

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