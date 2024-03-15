Mehmetçik görev başında orucunu açıyor Operasyon bölgelerinde ve sınır hattında oruçlarını açan Türk askeri, vatan savunmasını sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçik'in oruç açtığı anları paylaşarak, "Vatanın Aslanları, Yurdun Kahramanları" notunu düştü.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin güvenliğini her koşulda sağlamak için gece gündüz demeden çalışan Türk askeri, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte kutsal bir görevi daha yerine getiriyor.

Operasyon bölgelerinde ve sınır hattında görev yapan Mehmetçik, zorlu şartlar altında dahi oruçlarını tutmaya devam ediyor.

Gerek sıcak çatışma bölgeleri gerekse sınırın sıfır noktasında, vatanın birliği ve bütünlüğü için nöbet tutan askerlerimiz, Ramazan ayının maneviyatını yaşamak için sahur ve iftarlarını da görevleri başında gerçekleştiriyor.

MSB: Vatanın Aslanları, Yurdun Kahramanları

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından, Mehmetçik'in oruç açtığı videoyu, "Vatanın Aslanları, Yurdun Kahramanları" notuyla paylaştı.



Askerlerimiz, bu mübarek ayda manevi hazzı, birlik ve beraberlik içinde oruç tutarak ve dualar ederek yaşıyor.