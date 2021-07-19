Mehmetçik, görev yaptığı bölgedeki hayvanları unutmadı

Merhameti ile tüm dünyaya örnek olan Mehmetçik, görev yaptığı bölgedeki hayvanlara el uzatıyor. Milli Savunma Bakanlığı o anları Twitter hesabı üzerinden yayınladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içeride ve dışarıda yaptığı operasyonlar başarılı bir şekilde devam ediyor.

Ülkemizin sınır güvenliğini koruyan Mehmetçik, Pençe-Yıldırım Operasyonu ile teröristler tarafından mağdur olan vatandaşlara elini uzattı.

Merhameti ile tüm dünyaya örnek olan, başarılı operasyonları ile takdir toplayan Mehmetçik, operasyon bölgelerindeki hayvanlara elini uzattı.

"MERHAMETİ DİLLERE DESTAN OLAN MEHMETÇİK.."

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twiter hesabından, Mehmetçik'in fotoğrafları paylaşıldı. Mehmetçik'in merhametini gözler önüne seren fotoğrafların altına şu not düşüldü;

"Bir cana el uzatınca, ne gam kalır ne de tasa. Budur asırlar boyunca bize anlatılan yasa.

Merhameti dillere destan olan Kahraman Mehmetçiğimiz, Pençe-Yıldırım bölgesindeki canlarımıza da el uzatıyor."



