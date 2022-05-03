Mehmetçik, Hakkari'de ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin Hakkari'de ihtiyaç sahibi ailelere yardım paketi ulaştırdığını bildirdi.

Kahraman Mehmetçik, bir yandan vatanı korurken diğer yandan da vatandaşların yardımlarına koşmaya devam ediyor.

Son olarak Hakkari'de ihtiyaç sahibi ailelere yardım paketi ulaştırıldı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Yörede yaşayan kardeşlerimizin bayramını bir kez daha kutluyoruz"

"Bölgede görevli Mehmetçiklerimiz, Derecik, Aktütün, Dağlıca ve Çukurca’da yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere yardım paketi dağıttı. Yörede yaşayan kardeşlerimizin bayramını bir kez daha kutluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan AA'ya göre paylaşımda, Mehmetçiğin yardım kolisi götürdüğü yerlerdeki vatandaşlarla çektirdiği fotoğraflara da yer verildi.