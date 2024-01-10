Mehmetçik, ilkokul öğrencilerinin kendilerine yazdığı mektupları okudu Ankara'da ilkokul öğrencileri tarafından yollanan mektupları okuyan güvenlik güçleri, öğrencilere mektupla cevap verdi.

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ensonhaber.com

Milli Savunma Bakanlığı, resmi hesaptan bir video paylaştı.

Videoda, Ankara Altındağ'daki Şehit Onur Doğan İlkokulu öğrencilerinin Mehmetçik için yazdığı mektuplara yer verildi.

Hakkari 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda görev yapan güvenlik güçleri de kendilerine yazılan mektupları okudu.

Öğrencilere mektup yazıldı

Bunun üzerine Mehmetçik de minik öğrencilere cevap yazdı. Söz konusu mektuplar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli tarafından öğrencilere ulaştırıldı.

Pençe-Kilit Operasyonları sırasında 2022'de şehit olan ve okula adı verilen şehit Onur Doğan'ın anne ve babası da öğrencileri, mektupları okumaları sırasında yalnız bırakmadı.

"Gözümüz arkada kalmayacak"

Mehmetçik'in mektubunda şu ifadeler yer aldı:

Sevgili kardeşim Elif. Küçük ellerinle büyük yüreğinle yazdığın mektubu büyük bir sevinçle okudum. Yazmış olduğun tüm temenniler ve dualar için teşekkür ediyorum. Sizler var oldukça bu vatan her daim ayakta duracak ve zamanı geldiğinde bu kutsal görevi sizlere emanet ederken gözümüz arkada kalmayacak.

Türk bayrağı armağan edildi

Mehmetçik'in duygu yüklü mektuplarını okuyan öğrenciler, hem duygulandı hem de mutlu oldu.

Anıtkabir semalarında dalgalanan Türk bayrağı da okula armağan edildi.

O anlar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

"Sizlere hepimiz dua ediyoruz"

Öğrencilerin yazdığı mektupta yer alan ifadeler şöyle:

* Sevgili Türk askeri. Ben Şehit Onur Doğan İlkokulu öğrencisi Hatice Mira. Hepinizin ellerinden öperim.

* Sizler dağlarda, karda, kışta vatanımızı bekliyorsunuz. Sizlere burada hepimiz dua ediyoruz.

* Biliyorum ki sizin gibi cesur insanlar var olduğu sürece bayrağımız dalgalanmaya devam edecek.

* Sizin sayenizde Türk bayrağı her zaman göklerde dalgalanacaktır.