Mehmetçik karlı dağlarda teröristlere göz açtırmıyor: Mevsimler değişir, amacımız değişmez

Kars, Şırnak ve Diyarbakır'ın karlı dağlarında görev yapan Mehmetçik, teröristlere göz açtırmıyor. Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından o anlara ait kareleri paylaştı.

Yaptığı başarılı operasyonlarla terörün kökünü kazıyan Türk Silahlı Kuvvetleri, her şartta göreve hazır olduklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Ülkede huzur ve güvenin temeli olan Mehmetçik, zorlu kış şartlarına rağmen görevine kararlılıkla devam ediyor.

Karlı dağlarda ve zor bir coğrafyada görev yapan Mehmetçik, teröristlere gece-gündüz göz açtırmıyor.

Sarp dağlar ve karlı arazilerde teröristlerin korkulu rüyası olan Mehmetçiklerin o anları ise Instagram üzerinden paylaşıldı.

MEHMETÇİK KARLI DAĞLARDA GÖREVİNE DEVAM EDİYOR

Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi Instagram hesabından, Mehmetçik'in fotoğrafları paylaşıldı.

Kar kalınlığına ve soğuk havaya rağmen görevinden vazgeçmeyen Mehmetçik; Kars, Şırnak ve Diyarbakır'da teröristlere nefes aldırmıyor.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan paylaşılan o karelerin altına ise şu not düşüldü;

"Mevsimler değişir, amacımız değişmez. Ara, bul, yok et. Terörle mücadele operasyonlarımız aralıksız devam ediyor."



