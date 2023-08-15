Mehmetçik, kavurucu sıcaklarda vatani görevini sürdürüyor

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Yurdun dört bir yanı Türk askerine emanet...

Türkiye'nin gündeminden terörü çıkarmakta kararlı olan kahraman Mehmetçik, mücadelesini hız kesmeden sürdürüyor.

Sınır ötesinde de görev yapan güvenlik güçleri engel tanımıyor.

Sert kış mevsiminde de, kavurucu sıcaklarda da vatani görevlerini sürdüren Mehmetçik, teröristleri tek tek etkisiz hale getiriyor.

Son aylarda da Eyyam-ı Bahur sıcaklarının etkili olduğu coğrafyalarda görev yapan Mehmetçik, teröristlere aman vermiyor...

Milli Savunma Bakanlığı da resmi sosyal medya hesabından Türk askerine minnet paylaşımı yaptı.

Yapılan paylaşımda şöyle denildi:

İster dondurucu soğuk, isterse Eyyam-ı Bahur sıcakları…



Hiçbir zorluk Mehmetçik'in vatan ve millet aşkının önüne geçemez!



Hiçbir meşakkat Türk Silahlı Kuvvetlerini mücadelesinden alıkoyamaz...



En zor şartlarda ve coğrafyalarda, terörle mücadelesini güçlü bir şekilde sürdüren kahraman askerlerimizi yürekten selamlıyoruz.