Yalova'da yaşayan ve Mehmetçik'e yün çoraplar örüp gönderen "asırlık çınar" Zeliha Barlas'a duygu dolu bir mektup eşliğinde el dokuması seccade hediye edildi.

Yalova'da, 100'ü aşkın yaşına rağmen koronavirüs salgını döneminde ördüğü 115 çift yün çorabı Mehmetçik'e hediye eden Zeliha Nine'ye, çorapların ulaştırıldığı Şırnak'ın Şenoba beldesi Irak sınır hattında yer alan 48. Hudut Tugayı 1. Hudut Bölüğü Kureşin Tepe Üs Bölgesi'ndeki evlatlarından hediyeler geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın emriyle Kara Kuvvetleri Komutanlığınca görevlendirilen 1. Ordu Komutanlığından Albay Erkan Yasan başkanlığındaki heyeti evinde ağırlayan Barlas, hediyeleri görünce çok mutlu oldu.

Topçu Yüzbaşı Özlem Yılmaz ve Tabip Albay Banu Öztürk'e sarılan, ellerini bırakmayan Zeliha nine, sınır hattında vatan bekçiliği yapan Mehmetçiklerin kaleme aldığı mektubu öperek aldı. Astsubay Kıdemli Başçavuş İlker Topsakal'dan aldığı hediyeler karşısında duygulanan Barlas, evlatlarına selamlarını iletti.

Mehmetçik kendileri için çorap ören Zeliha Nine'ye seccade gönderdi VİDEO

"KIYMETLİ ZELİHA NİNEMİZ"

Ziyarette Yüzbaşı Özlem Yılmaz tarafından okunan mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Kıymetli Zeliha ninemiz, bizim için dualarınızla örerek göndermiş olduğunuz, hepsi birbirinden güzel, sevgi dolu hediyelerinizi aldık. Hediyeniz ve duygu dolu mektubunuz için teşekkür ederiz. Hem ayaklarımızı hem de yüreklerimizi ısıttınız. Yüreğiniz kadar tertemiz ellerinizle bizleri düşünerek ilmek ilmek ördüğünüz, birbirinden güzel renk ve motifleri olan çoraplar bizim için paha biçilemez değerdedir. Elleriniz dert görmesin.

Sizin gibi, peygamber ocağında bulunan asker evlatlarını düşünen ve dualarını eksik etmeyen büyüklerimizin olması bizim için büyük bir onur kaynağıdır. Sizin bize göstermiş olduğunuz değeri ve sevgiyi tüm kalbimizle burada hissediyoruz. Hediyeniz ve bizim için ettiğiniz dualar gücümüze güç katmıştır. Biz torunlarınıza bıraktığınız kutsal emanetlere canımız pahasına sahip çıkacağımıza emin olunuz.

Biz Mehmetçikler olarak gücümüzü sizin dualarınızdan, güzel duygu ve düşüncelerinizden alıyoruz. Allah sizin gibi büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Sizler var oldukça bizler, her daim bu vatanın yılmaz bekçileri olmaya devam edeceğiz. Örmüş olduğunuz çoraplarla attığımız her adımda minnet ve dualarımızla sizi hatırlayacağız. Türk Silahlı Kuvvetleri adına, sağlıklı ve uzun ömürler diler, şükranlarımızı sunarız. İyi ki varsınız, teşekkür eder ellerinizden öperiz."

"BENDEN DE ÇOK SELAM SÖYLEYİN"

Mektupta yazılanları dinlerken duygulanan, sık sık dua eden Zeliha nine, "Allah sizden razı olsun. Gelmenize çok sevindim. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Allah sizlere uzun ömür versin. Sizi hiç unutmuyorum, hep dua ediyorum. Benden de çok selam söyleyin onlara. Ben çok memnun oldum. Ölene kadar sizi unutmayacağım." dedi.

Cafer Barlas da annesinin Mehmetçiklere yün çorap ördüğünün duyulmasının ardından devletin, Milli Savunma Bakanlığı'nın sıcak yaklaşımından büyük mutluluk duyduklarını vurguladı.

"SEVİNÇ VE GURUR DUYUYORUZ"

Barlas şöyle konuştu:

"Annemin mütevazı çorapları karşısında devletimizin ve Milli Savunma Bakanlığı'nın gösterdiği bu hassasiyet bizi son derece mahcup etti, utandırdı. Ben durumu anneme anlatınca uykusu kaçtı heyecandan. Bugün de sabahtan itibaren tatlı bir telaş içinde. Annem askerlerimizin dualarıyla inşallah cennete gider. Mehmetçik'in ve paylaşım yapan vatansever insanlarımızın duası, anneme cennet yolunu açacak diye düşünüyorum. Biz de onunla sevinç ve gurur duyuyoruz. Devletimize karşı büyük minnet ve şükran duyuyoruz."

Tabip Albay Öztürk tarafından sağlık kontrolünden geçirilen Zeliha nine, ördüğü yün çoraplardan hediye ettiği konuklarını kapıya kadar uğurladı.