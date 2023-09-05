Mehmetçik, Kırklareli'nde afetzedeler için seferber oldu Kırklareli'nde sel felaketinin yaşandığı Demirköy ilçesi ve İğneada beldesinde seferber olan 55’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları, afetzedeleri duygulandırdı.

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Kavurucu sıcakların ardından yurtta belli noktalarda sağanak yağışlar etkisini gösteriyor.

Sıcakların devam etmesiyle birlikte mevsim normalleri üzerinde etkisini gösteren sağanak yağışlar taşkınlara neden oluyor.

Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde de sağanak yağış etkisini gösterdi.

Yağışın etkisiyle bölge sele teslim oldu..

Selde 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 4 kişi ise aranıyor..

Selden zarar gören yöre halkının yaralarının sarılması için tüm kurum ve kuruluşlar göreve koştu.

Bir yandan vatandaşlar kurtarılırken, bir yandan da selde sürüklenerek tahrip olan araçlar çekildi.

55’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı askeri personel ve arazi araçları da selzedelerin imdadına koştu.

"Yaralı vatandaşlarımız askeri personelimiz tarafından tahliye edildi"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: