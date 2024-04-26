Mehmetçik, Kosovalı askerlere keskin nişancı eğitimi verdi NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığınca, Kosova askerlerine keskin nişancı eğitimi verildi.

AA

Kosova Güvenlik Gücü (FSK), resmi hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Yapılan paylaşımda, Türk ordusu ile işbirlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen keskin nişancı eğitimine yer verildi.

"Türkiye katkıda bulunuyor"

Mehmetçik tarafından verilen eğitimle, FSK askerlerinin muharebe kapasitesinin artırılmasının amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye, mesleki ve teknik kapasitelerin geliştirilmesinde FSK'ye yardımcı olmakta ve böylece FSK'nin misyonunu yerine getirmesine katkıda bulunmaktadır." ifadesi kullanıldı.

10 yıllık silahlı kuvvetlere dönüştürülme süreci

Kosova ve sınır ötesinde kriz yönetim operasyonlarını sağlaması, ülkede sivil savunma operasyonlarında ve doğal afetler ile diğer acil durumlarda görev yapması amacıyla 2009'da kurulan FSK'nin 2018'de yasal değişikliklerle silahlı kuvvetlere dönüştürülme süreci başlatılmıştı.

Sürecin 10 yıl sürmesi bekleniyor.

Türk askerinden büyük destek

1999'dan bu yana Kosova'da KFOR bünyesinde görev yapan Türk askeri, FSK'nin silahlı kuvvetlere dönüştürülme sürecine çeşitli katkılarda bulunuyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)