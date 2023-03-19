Mehmetçik küçük kalplere dokunmaya devam ediyor Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından vatandaşların her türlü ihtiyacına koşturan Mehmetçik, depremzede çocuklara oyuncak ve yiyecek dağıttı.

Türkiye felaketlerle mücadele ediyor...

Yaşanan felaketlerin yaraları sarılmaya çalışılıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 40 günden fazla zaman geçti.

11 ili etkileyen depremlerde 49 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.

Öte yandan binlerce kişi ise evsiz kaldı.

Enkaz kaldırma işlemleri sürüyor

Kentlerde ağır hasara yol açan depremler ardından enkaz kaldırma işlemleri hız kesmeden devam ediyor.

Yıkıcı depremlerin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu.

Mehmetçik sahada çalışmalarını sürdürüyor

Binlerce vatandaş kurulan çadır ve konteyner kentlere yerleştirildi.

Hayat mücadelesinin devam ettiği afet bölgesinde Mehmetçik, depremzedelerin tüm ihtiyaçlarına koşturmaya devam ediyor.

MSB'den paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı depremlerin etkilediği bölgelerde görev yapan Mehmetçiğin, depremzede çocuklarla bir araya gelerek onlarla ilgilendiği anları paylaştı.

"Minik kalplerindeki yaraları sarmaya devam ediyor"

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Deprem bölgesindeki hemen her faaliyette görev alan



Mehmetçik, çocuklarımızla da ilgilenerek minik kalplerindeki yaraları sarmaya devam ediyor.

Oyuncak ve yiyecek dağıtıldı

Görüntülerde, çocuklarla bir araya gelen askerlerin çocuklara oyuncak ve yiyecek dağıttığı anlar da yer alıyor.