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    Suriye'de Mehmetçik, Kurban Bayramı'na elleri tetikte girdi

    Sınır ötesi harekatlar ile terör ve teröriste geçit vermeyen Mehmetçik, bayramı ailelerinden uzakta Suriye'de karşıladı. Kurban kesen asker, sevdiklerine ise telefonla ulaştı.
    • 09.07.2022 - 10:52
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    Suriye'de Mehmetçik, Kurban Bayramı'na elleri tetikte girdi

    Sınır ötesi harekatlar ile huzur ve güven ortamı tesis eden Türk askeri, Kurban Bayramı'na da Suriye'deki üs bölgelerinde girdi.

    Bölge halkının huzuru ve terör örgütlerinin olası saldırılarına karşı teyakkuz halinde askerler, bayramı ailelerinden uzakta görevleri başında geçirdi.

    Kurbanlarını kesip, dua ettiler

    Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan aynı zamanda olası yeni harekat ile gündeme gelen Tel Rıfat'a en yakın noktadaki Suriye'nin Tall Malid beldesinde bulunan üs bölgesinde 24 saat eli tetikte bekleyen askerler, kurban keserek dua etti.

    DHA'nın haberine göre askerler, daha sonra aileleri ve sevdiklerini telefonla arayarak bayramlarını kutladı.

    Suriye de Mehmetçik, Kurban Bayramı na elleri tetikte girdi #1

    Komutandan bayram mesajı

    Tall Malid üs bölgesinde askerler ile bayramlaşan Tabur Komutanı Yarbay Mustafa Karahasanoğlu, “Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinden Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla yurdumuzdan ve sevdiklerimizden ayrı olarak geçireceğimiz Kurban Bayramı'nızı en iyi dileklerimle kutlar, sağlık mutluluk ve başarılar dilerim.” dedi.

    Suriye de Mehmetçik, Kurban Bayramı na elleri tetikte girdi #2

    Buruk ama gurur verici

    Üs bölgesinde görevli askerler de ailelerinden uzak olmalarının burukluğunu yaşadıklarını ancak Suriye'de terör tehdidinin önlenmesine yönelik görev yaptıkları için gurur duyduklarını kaydetti.

    Suriye de Mehmetçik, Kurban Bayramı na elleri tetikte girdi #3

    Teröristlere nefes aldırmıyorlar

    Tel Rıfat ve kırsalını dürbün ve termal kameralar ile takip eden askerler, her türlü olumsuzluğu anında üstlerine bildiriyor.

    Taciz ve saldırı durumlarında ise verilen alarm ile harekete geçen askerler, teknolojik imkanlar ile tespit edilen teröristlerin bulunduğu yerleri, tank ve havan atışları ile ateş altına alıyor.

    Suriye de Mehmetçik, Kurban Bayramı na elleri tetikte girdi #4

    Suriye de Mehmetçik, Kurban Bayramı na elleri tetikte girdi #5

    Suriye de Mehmetçik, Kurban Bayramı na elleri tetikte girdi #6

    Suriye de Mehmetçik, Kurban Bayramı na elleri tetikte girdi #7

    Suriye de Mehmetçik, Kurban Bayramı na elleri tetikte girdi #8

    Suriye de Mehmetçik, Kurban Bayramı na elleri tetikte girdi #9

    Suriye de Mehmetçik, Kurban Bayramı na elleri tetikte girdi #10


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