Milli Savunma Bakanlığı, Libya Silahlı Kuvvetleri personeline verilen Su Altı Mühimmat İmha Kursu'nun görüntülerini paylaştı.

Sınır hattında teröristlere göz açtırmayan Kahraman Mehmetçik, Türkiye'nin elini uzattığı ülkere yardımcı olmaktan da geri durmuyor.

LİBYA SİLAHLI KUVVETLERİ'NE SU ALTINDA EĞİTİM

Askerlerimiz tarafından son olarak Libya Silahlı Kuvvetleri personeline "Sabır, Akıl ve Sorumluluk" anlayışıyla 'Su Altı Mühimmat İmha Kursu'nun verildiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından eğitime dair bir de video yayınlandı.

'SABIR, AKIL VE SORUMLULUK' ANLAYIŞIYLA

Yayınlanan video, "Libya Silahlı Kuvvetleri personeline, "Sabır, Akıl ve Sorumluluk" anlayışıyla Su Altı Mühimmat İmha Kursu verildi." notuyla paylaşıldı.

Mehmetçik, Libya'da su altında mühimmat eğitimi verdi VİDEO