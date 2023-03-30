Mehmetçik Malatya'dan komanda marşıyla ayrıldı Depremlerin ardından büyük yıkıma uğrayan Malatya'da görev alan Mehmetçik çadır ve konteyner kentlerde görevlerini tamamlarken komanda marşı okudu.

DHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor.

Yaşanan depremlerin ardından 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.

Evsiz kalan vatandaşlar çadır ve konteyner kentlerde yeni yaşam mücadelesi veriyor.

Binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremlerin ardından Mehmetçik afet bölgelerinde asayişi sağlamaya devam ediyor.

Bu süreçte 7'den 70'e herkesin yanında olan kahraman Mehmetçik, enkaz yığınları arasında gece gündüz görev aldı.

Komanda marşı okudular

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine gönderilen komandolar enkaz bölgesinde, konteyner ve çadır kentlerde görev aldı.

Burada vatandaşların her türlü yardımına koşan komandolar, görevlerini tamamladı. Askerler, Komando Marşı’nı okuduktan sonra birliklerine döndü.

Askerlerin marşı okuduğu sırada depremzedeler duygusal anlar yaşadı.