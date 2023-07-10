Mehmetçik nöbette, hudut güvende Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hudutlarda yasa dışı göçle mücadeleden ödün verilmediğine dikkat çekildi.

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Türkiye sınırları itibarıyla yasa dışı göçün geçiş noktasında.

Afganistan üzerinden gelen göçmen akınının yanında siyasi istikrarsızlık ve iç çatışmaların sürdüğü Suriye'den tehdit oluşturabilecek terör örgütleriyle bağlantılı şahısların giriş çabaları da son dönemde arttı.

Bu kapsamda Türkiye sınırlarında teyakkuz var.

7-74 usulüne göre tüm sınırlar takip ediliyor.

Mehmetçik nöbette

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, hudutlardaki huzurun sağlanması için çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

MSB’nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 şahsı yakaladı. Yakalanan şahsın PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.” ifadeleri kullanıldı.