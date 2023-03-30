Mehmetçik Okulları yüzleri güldürmeye devam ediyor! Depremzede çocuklara çizgi film izletildi

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 kentte hayat normale dönmeye başladı.
Zorlu günlerden geçilirken, devletin tüm kurumlarının seferber olmasıyla vatandaşların yaraları sarıldı.
Sahada çalışmalar devam ederken, büyük mücadeleye bakanlar, gönüllüler, STK'lar ve Mehmetçik de destek verdi.
Barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçlar giderilirken, bölgelerde çadır kent ve konteyner kurulumu da hızlandırıldı.
Öte yandan kalıcı konutlar için de temeller atılmaya başlandı.
Mehmetçik Okulları'nda hem eğitim hem etkinlik düzenleniyor
Bu süreçte 7'den 70'e herkesin yanında olan kahraman Mehmetçik, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile bölgede Mehmetçik Okulları kurdu.
Burada, depremzede öğrencilerin sınava hazırlanmaları ve eğitimlerine devam etmeleri amaçlandı.
Ayrıca minik afetzedeler için de adeta etkinlik alanı oldu.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, Gaziantep'teki Mehmetçik Okulu'nda, eğitim sonrası çocuklara çizgi film izletildiği anlara yer verildi.
"Çocuklarımız eğlenceli zaman geçiriyor"
MSB, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte hayata geçirdiğimiz Mehmetçik Okullarında, çocuklarımız eğitimlerine aralıksız devam ederken, gün sonunda çizgi film izleyerek eğlenceli zaman geçiriyor.
İyi seyirler...