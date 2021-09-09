Mehmetçik, önce vatandaşlara sonra da sokak hayvanlarına yardım ediyor

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’da Mehmetçik, hem selden etkilenen vatandaşların hem de sokak hayvanların imdadına yetişmeye devam ediyor.

Kastamonu’da 11 Ağustos’ta Ezine ve Zarbana Çayı’nın taşması sonucu meydana gelen sel, can kayıplarının yanı sıra çok sayıda ev ve iş yerinin zarar görmesine neden oldu.

Selin ilk gününden itibaren bölgeden hiç ayrılmayan Mehmetçik, hem vatandaşların yarasını sarmaya devam ediyor hem de sokaktaki canlılar için de çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca, İçişleri Bakanı Süleyman Soyla tarafından temin edilen 12 ton mamanın selden etkilenen bölgelerde dağıtımına başlandı.

Yaralı olan ya da hastalanın hayvanlarında sağlık taramasını da yapan Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim ekipleri, Kastamonu Mahalli İdareler Birliği (KASMİB), Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), Kastamonu Veteriner Hekimler Odası ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekipleriyle de müşterek hareket ederek aşılama çalışması yürütüyor.

"HEM İNSANLARA HEM HAYVANLARA YARDIM ETMEK BİZİM GÖREVİMİZ"

Ekiplerin başında bizzat görev alan Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Mücahid Avkıran, “Bozkurt ilçesi ile çevre ilçelerinde selden etkilenen sokak hayvanlarımız var. Kedilerimiz, köpeklerimiz, kuşlarımız ve diğer hayvanlar var. Bu hayvanlarımızla ilgili beslenme ve barınma çalışmalarına devam ediyoruz. Bu sebeple şu anda tim sayımız arttı. Birinci ve ikinci tim Bozkurt ilçesinde, üçüncü tim Abana’da, dördüncü tim Çatalzeytin’de ve beşinci timde İnebolu’da bulunan sokak hayvanlarımıza, kedilere, köpeklere, kuşlara ve diğer hayvanlara sahip çıkacak, onların beslenmesi, barınması ve yaralarının temizlenmesine devam edilecek. Eğer hayvanlar hasta ise tedavileri için çalışma yapacaksınız. Yine tedavileri tamamlandıktan sonra hayvanlarımız alındıkları yere geri bırakılacak. Biliyorsunuz bu hayvanlar, yüce Allah’ın bizlere emanetidir. Bizlerden hiçbir farkı yoktur. Jandarmanın görev kapsamı içerisinde hem insanlara hem de hayvanlara yardım etmek bizim görevimizdir. Bu kapsamda sokaktaki canlıların bizden hiçbir farkı yoktur. Aynı düsturla görevimize dört elle sarılalım. Hepinize başarılar diliyorum.” dedi.

"ASKERLERİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN"

Yapılan çalışmalardan son derece memnuniyet duyduklarını söyleyen selzede vatandaş ise şöyle konuştu:

“Askerlerimizden Allah razı olsun, sokaktaki hayvanlarımıza bakıyorlar. Aşılarını yapıyorlar, hasta olanların tedavisini yaptırıyorlar. İlk günden beri askerimiz, polisimiz bizlerin yanında. Minnet duyuyoruz. Devletimizden memnunuz, ilk günden beri bizlerin yanında oldu.”