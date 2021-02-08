Mehmetçik, operasyona eşlik eden köpeği sırtında taşıdı

MSB, Hakkari'de devam eden operasyonlardan fotoğraflar paylaştı. Fotoğraflarda, operasyona eşlik eden köpeğin karlı alanda bir askerin sırtında taşınması dikkat çekti.

Kahraman Mehmetçik'in zorlu kış şartlarında terörle mücadelesi devam ediyor.

Bu kapsamda Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı personeli, kar kış demeden dağların zirvesinde hain PKK'lıların peşinde operasyonlarını sürdürüyor.

Operasyonara özel eğitimli köpekler de katılıyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölgede askerlerin zorlu hava şartlarındaki terörle mücadele faaliyetlerine eşlik eden köpeklerin fotoğraflarını paylaştı.

KÖPEĞİ SIRTINDA TAŞIDI

Fotoğraflardan birinde ise kar kütleleri arasında ilelerlemekte güçlük çeken bir köpeğin, Mehmetçik tarafından sırtında taşınması dikkat çekti.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşıma, "Hakkari'de bulunan Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında görevli Mehmetçiklerimiz, terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Vatan nöbetine zaman zaman can dostlarımız da eşlik ediyor." notu düşüldü.