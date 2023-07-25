Mehmetçik orman yangınlarına karşı devriyede
İHA

Akdeniz havzası orman yangınlarına teslim...

Son zamanlarda artan hava sıcaklıkları, ihmal ve dikkatsizlik nedeni ile çıkan orman yangınlarından Türkiye de büyük oranda etkileniyor.

Bu kapsamda denetimler ve önlemler artırıldı.

Mehmetçik orman yangınlarına karşı devriyede

Mehmetçik yangın devriyesinde

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler de devriyeye başladı.

Jandarma ekipleri tarafından Spil Dağı başta olmak üzere Manisa'da bulunan tüm ormanlık alanlarda muhtemel yangınlara karşı havadan ve karadan denetimler gerçekleştiriyor.

Mehmetçik orman yangınlarına karşı devriyede

Risk düşene kadar devam edecek

Yangın riski yüksek alanlar dürbün ve dron ile köşe bucak gözetlenirken, bölgede bulunan vatandaşlara orman yangınları konusunda bilgilendirmeler yapılıyor.

Yangın riski düşene kadar faaliyetlere aralıksız devam edeceği öğrenildi.