Mehmetçik orman yangınlarına karşı devriyede Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, orman yangınlarına karşı önlem için devriye görevine başlarken ekipler drone ile de denetim yapıyor.

İHA Akdeniz havzası orman yangınlarına teslim... Son zamanlarda artan hava sıcaklıkları, ihmal ve dikkatsizlik nedeni ile çıkan orman yangınlarından Türkiye de büyük oranda etkileniyor. Bu kapsamda denetimler ve önlemler artırıldı. Mehmetçik yangın devriyesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler de devriyeye başladı. Jandarma ekipleri tarafından Spil Dağı başta olmak üzere Manisa'da bulunan tüm ormanlık alanlarda muhtemel yangınlara karşı havadan ve karadan denetimler gerçekleştiriyor. Risk düşene kadar devam edecek Yangın riski yüksek alanlar dürbün ve dron ile köşe bucak gözetlenirken, bölgede bulunan vatandaşlara orman yangınları konusunda bilgilendirmeler yapılıyor. Yangın riski düşene kadar faaliyetlere aralıksız devam edeceği öğrenildi.