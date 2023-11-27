İHA
Güvenlik güçleri hem içeride hem dışarıda, ülkemize düşmanlık edenleri paketlemeye devam ediyor...
Teröristleri inlerinde bulan Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde mağaralara tek tek giriyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçik'in mağaralara tek tek girdiği anları da sosyal medyadan yayınladı.
"Daima milletinin emrinde..."
MSB tarafından yapılan paylaşımda, “Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.” ifadelerine yer verildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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