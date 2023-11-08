Mehmetçik, Pençe Yıldırım bölgesinde teröristlerin inine girdi Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde Mehmetçik, gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait bir mağara ve 5 sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirdi.

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İHA

Yurt içinde olduğu gibi Mehmetçik, yurt dışında da PKK'lı teröristlere göz açtırmıyor.

Kahraman Mehmetçik, teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.

1 mağa ve 5 sığınak ele geçirildi

Son olarak Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait bir mağara ve 5 sığınak bulundu.

Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapıldı.

PKK'lıların ele geçirilen inlerinin görüntüleri de paylaşılan açıklamada, “Kahraman Mehmetçiklerimiz, teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.

Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait bir adet mağara ve 5 adet sığınak bulundu.

Mağara ve sığınaklarda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi” ifadelerine yer verildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)