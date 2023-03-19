Mehmetçik, sel bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor Deprem ve sel felaketi ile mücadele edilen kentte, sel sularına kapılan vatandaşların bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Şanlıurfa, 5 gündür sel felaketi ile mücadele ediyor.

İlk olarak 6 Şubat tarihinde deprem ile sarsılan kent bu kez de sele teslim oldu.

Bölgeye bir yılda düşen yağmur 24 saatte yağınca şehir merkezinde bulunan dereler taştı. Giderek şiddeti artan yağış, cadde ve sokaklarda su baskınlarına neden oldu.

Bölgede çalışmalar sürüyor

Araçlar su baskınları nedeniyle sürüklenirken, bazı vatandaşlar da sele kapıldı.

Can kayıplarının da yaşandığı doğal afetin ardından ekipler yeniden harekete geçti.

Bu kapsamda sel sonrası su tahliye ve temizlik çalışmalarına başlandı.

Arama-kurtarma ekipleri görevde

Öte yandan geçen zamana rağmen bulunamayan vatandaşlar için de arama çalışmaları devam ediyor.

Olayın ilk anından itibaren Şanlıurfa'da bulunan askerler, çalışmalara destek veriyor.