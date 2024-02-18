Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadeleye ilişkin yeni bir bilgilendirmede bulundu.
Irak'ın kuzeyinde yoğun olarak sürdürülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir kez daha hareketli anlar yaşandı.
Üs bölgeye sızmaya çalışan teröristler, kahraman Mehmetçik'in müdahalesiyle karşılaştı.
8 terörist öldürülürken, örgüte ait silah ve mühimmatlar da ele geçirildi.
"PKK’lı teröristler geri kaçmak zorunda kaldı"
Bakanlık, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde sızma girişiminde bulunan PKK’lı teröristler, komandolarımızın başarılı müdahalesi ile geri kaçmak zorunda kaldı. Operasyon bölgesinde yapılan arama-taramada ise teröristlerin beraberindeki silah ve mühimmat ele geçirildi."
Ele geçirilenler
"Teröristleri etkisiz hâle getirmeye yönelik operasyonlar sürerken ele geçirilen silah ve mühimmat şu şekilde:
- 1 adet AK-47 piyade tüfeği,
- 17 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü,
- 1 adet AT-4 tanksavar silahı,
- 4 adet RPG-7 mühimmatı,
- 30 adet el bombası,
- 2 adet flasbang,
- 1 adet hücum yeleği,
- 2 adet el bombası taşıma çantası,
- 2 adet termal şemsiye,
- 1 adet sırt çantası."
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