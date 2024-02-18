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Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadeleye ilişkin yeni bir bilgilendirmede bulundu.

Irak'ın kuzeyinde yoğun olarak sürdürülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir kez daha hareketli anlar yaşandı.

Üs bölgeye sızmaya çalışan teröristler, kahraman Mehmetçik'in müdahalesiyle karşılaştı.

8 terörist öldürülürken, örgüte ait silah ve mühimmatlar da ele geçirildi.

"PKK’lı teröristler geri kaçmak zorunda kaldı"

Bakanlık, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde sızma girişiminde bulunan PKK’lı teröristler, komandolarımızın başarılı müdahalesi ile geri kaçmak zorunda kaldı. Operasyon bölgesinde yapılan arama-taramada ise teröristlerin beraberindeki silah ve mühimmat ele geçirildi."

Ele geçirilenler

"Teröristleri etkisiz hâle getirmeye yönelik operasyonlar sürerken ele geçirilen silah ve mühimmat şu şekilde:

- 1 adet AK-47 piyade tüfeği,

- 17 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü,

- 1 adet AT-4 tanksavar silahı,

- 4 adet RPG-7 mühimmatı,

- 30 adet el bombası,

- 2 adet flasbang,

- 1 adet hücum yeleği,

- 2 adet el bombası taşıma çantası,

- 2 adet termal şemsiye,

- 1 adet sırt çantası."