Mehmetçik, sızma girişimindeki teröristlerin silah ve mühimmatlarını ele geçirdi Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde üs bölgeye sızmaya çalışan teröristlerden 8'i etkisiz hale getirilirken, kaçan örgüt mensuplarına ait silahlara da el kondu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadeleye ilişkin yeni bir bilgilendirmede bulundu.

Irak'ın kuzeyinde yoğun olarak sürdürülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir kez daha hareketli anlar yaşandı.

Üs bölgeye sızmaya çalışan teröristler, kahraman Mehmetçik'in müdahalesiyle karşılaştı.

8 terörist öldürülürken, örgüte ait silah ve mühimmatlar da ele geçirildi.

"PKK’lı teröristler geri kaçmak zorunda kaldı"

Bakanlık, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde sızma girişiminde bulunan PKK’lı teröristler, komandolarımızın başarılı müdahalesi ile geri kaçmak zorunda kaldı. Operasyon bölgesinde yapılan arama-taramada ise teröristlerin beraberindeki silah ve mühimmat ele geçirildi."

Ele geçirilenler

"Teröristleri etkisiz hâle getirmeye yönelik operasyonlar sürerken ele geçirilen silah ve mühimmat şu şekilde:

- 1 adet AK-47 piyade tüfeği,

- 17 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü,

- 1 adet AT-4 tanksavar silahı,

- 4 adet RPG-7 mühimmatı,

- 30 adet el bombası,

- 2 adet flasbang,

- 1 adet hücum yeleği,

- 2 adet el bombası taşıma çantası,

- 2 adet termal şemsiye,

- 1 adet sırt çantası."