Mehmetçik son 10 günde 57 teröristi etkisiz hale getirdi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; son 24 saatte 17 terörist olmak üzere son 10 günde toplamda 57 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yurt içinde ve sınır ötesindeki terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.

Gece-gündüz, dağ-bayır, yaz-kış demeden aralıksız devam eden operasyonlarla terör örgütlerine büyük darbe vuruluyor.

Kahraman Mehmetçik, son olarak Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu ile teröristlerin inlerine girmeyi sürdürüyor.

SON 10 GÜNDE 57 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin kararlı operasyonları neticesinde son 24 saatte Irak kuzeyi ve Suriye’nin kuzeyi de dahil olmak üzere 17 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Son 10 günde etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı da 57 oldu.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesi gece-gündüz, demeden devam ediyor İZLE

OPERASYONLAR SÜRECEK

Milli Savunma Bakanlığı, hem yurt içinde hem de sınır ötesindeki terör operasyonlarının hız kesmeden devam edeceğini duyurdu.