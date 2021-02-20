Mehmetçik, Stine Üs Bölgesi’nde bayrak değişimi yaptı

Mehmetçik, Stine Üs Bölgesi’nde bayrak değişimi yaptı

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari Çukurca’da bulunan Stine Üs Bölgesi’nde bayrak değişimine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde bulunan Stine Üs bölgesinde, bayrak değişimi yapıldı.

O özel anlar, Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerin ilk saniyesinde askerlerden birinin şanlı Türk bayrağını öperek başına koyduğu anlar yer aldı.

“DALGALANDIĞIN YERDE NE KORKU NE KEDER”

Türk bayrağını teslim alan diğer asker ise aynı merasimi gerçekleştirerek, bayrak değişimine başladı.

Bayrağın göndere çekilmesinin ardından iki askerin bayrağa selam durduğu görüldü.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni alan paylaşım, 'Dalgalandığın yerde ne korku ne keder.' şeklinde yorumlar aldı.

Mehmetçik, Stine Üs Bölgesi’nde bayrak değişimi yaptı VİDEO