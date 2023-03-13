Mehmetçik tarafından kurulan sahra hastaneleri depremzedelere şifa oluyor 36 gün önce yaşanan yıkıcı depremlerin ardından kahraman Mehmetçik'in kurduğu Seyyar Sahra Hastanesi yaklaşık 3 bin kişiye hizmet sundu.

Türkiye, asrın felaketinde tek yürek oldu.

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler, büyük bir yıkıma yol açarak, binlerce can aldı.

Toplamda 11 ilde hissedilen depremin ardından yaralar sarılmaya başladı.

Devletin tüm imkanları ve kurumları afet bölgelerine seferber edilirken, milyonlarca vatandaş da ihtiyaç malzemeleri için harekete geçti.

Şimdilerde sahada hummalı çalışmalar yürütülerek depremzedelerin zorlu günleri aşması ve kentlerin yeniden ayaklanması amaçlanıyor.

Mehmetçik sahada

Yürekleri dağlayan afette, Mehmetçik yine vatandaşının yanında yer aldı.

Arama kurtarma çalışmalarına, ihtiyaç malzemelerinin dağıtımına katılan güvenlik güçleri, çocukların yüzünü güldürmeyi de ihmal etmedi.

Deprem bölgelerinde sık sık minik afetzedelerle vakit geçiren Mehmetçik, aynı zamanda bölgelerde güvenlik ve asayişi sağlamak için de canla başla mücadele etti.

MSB tarafından kurulan sahra hastaneleri şifa oluyot

Öte yandan bölgede tedaviler için kurulan sahra hastanelerinde de önemli rol oynadı.

Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nin bahçesine 19 konteyner ve 21 çadırdan oluşan sahra hastanesi kuruldu.

Acil tıbbi müdahale, 2 acil ünite, laboratuvar, yoğun bakım ünitesi, ameliyathane, eczane, koğuş, direkt grafi, ultrason ve sterilizasyon destek ünitesinin bulunduğu hastanede 61 personel görev yapıyor.

3 bin hasta tedavi oldu

Çeşitli şikayetlerle hastaneye gelen vatandaşlar, askeri personelce karşılanıp, gerekli servislere yönlendiriliyor.

Hastanede depremin üçüncü gününden bu yana yaklaşık 3 bin hasta tedavi edildi, 113 cerrahi müdahale yapıldı.

"Askerler benim evlatlarım gibi"

Kol ve bacak ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 73 yaşındaki depremzede Durdiye Ay, Mehmetçik'in hizmetinden son derece memnun olduğunu söyledi.

Mehmetçiğe teşekkür eden Ay, "Allah'a şükür. Kurban olayım ben onlara. Askerler benim evlatlarım gibi, onlardan çok memnunum. Benim oğullarım hep onlar." diye konuştu.

"Askerlerimiz her daim bizimle bulundular"

Sahra hastanesinde tedavi gören Ayşe Argıma ise çok zor süreçler yaşadıklarını belirterek, asker ve sağlık çalışanlarının desteği ile hayata tutunduklarını ifade etti.

Askerlerin yanlarında olduğunu belirten Argıma, "Rabb'im hiçbir zaman daha böyle bir durum yaşatmasın. Şu an hiçbir sıkıntımız bulunmamaktadır. Askerlerimiz her daim bizimle bulundular, ne zaman bir sıkıntımız olsa yardımcı oldular." dedi.

Depremde evinin yıkıldığını, eşinin yaşamını yitirdiğini söyleyen Hasan Gümüşoğlu da "Allah herkesten razı olsun. Allah'ım askerlerimizi korusun. Devletimizden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.