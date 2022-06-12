Mehmetçik tarama yaparken buldu, hepsine el koydu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kahraman Mehmetçik, teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor, “girilemez” denilen yerlere giriyor.

Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında bugüne kadar 220 teröristi etkisiz hale getiren kahramanlar, o teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmata da ele koydu.

Komandolar görevinin başında

Milli Savunma Bakanlığı, bölgede son olarak ele geçirilen malzemeleri paylaştı.

Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan komandoların ele geçirdiği malzemeler şu şekilde:

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ele geçirilen silah ve mühimmatlar VİDEO

178 adet EYP basma düzeneği, 135 adet uçaksavar mühimmatı…

“1 adet Doçka uçaksavar silahı, 40 adet tuzaklanmış el bombası, 11 adet taarruz el bombası, 28 adet EYP, 11 adet AK-47 piyade tüfeği, 5 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 5 kg plastik patlayıcı, 36 adet RPG-7 roketatar antitank mühimmatı, 5 adet RPG-7 roketatar antipersonel mühimmatı, 1 adet RPG-7 roketatar termobarik mühimmatı, 178 adet EYP basma düzeneği, 6 adet 120 mm havan mühimmatı, 17 bin 625 adet 12.7 mm mühimmat, 14 bin 400 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 135 adet 14.5 mm Doçka uçaksavar mühimmatı, 66 adet 40 mm bombaatar tahrip mühimmatı, 6 adet 40 mm bombaatar sis mühimmatı,

20 adet oksijen tüpü, su tankı ve yaşam malzemesi…

5 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek yedek namlusu, 10 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü, 50 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 10 adet taarruz el bombası fünyesi, 28 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 1 adet motorlu Doçka uçaksavar sehpası, 100 metre saniyeli fitil, 200 metre infilaklı fitil, 27 adet çeşitli renklerde sis, 2 bin 350 metre elektrik kablosu, 300 metre uydu kablosu, 4 adet el testeresi, 2 adet elektrikli hilti ve 2 adet benzinli hilti, 70 adet hilti ucu, 3 adet benzinli hızar, 5 adet analog telefon, örgütsel doküman, 3 adet gaz maskesi ve filtresi, 8 adet akü, 5 adet jeneratör, 20 adet oksijen tüpü, 15 kutu havai fişek, 1 adet televizyon ve çanak anten, 1 adet 5 ton kapasiteli su tankı ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi.”