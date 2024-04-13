Mehmetçik teleferikte mahsur kalanların yardımına koştu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde direklerden birisinin devrilmesi sonucu teleferik kazası meydana geldi.
Teleferikte kabinlerden birinin düşmesi sonucu 1 vatandaşımız hayatını kaybetti.
2'si çocuk 17 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
Mahsur kalanlar kurtarıldı
Helikopterle alınan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Gerçekleşen teleferik faciasında bir kez daha devreye askerlerimiz girdi.
Deprem, sel, yangın gibi birçok afette vatandaşların en büyük destekçisi olan Mehmetçik, teleferikte mahsur kalanlar için canla başla çalıştı.
Mehmetçik teleferik kazasında da en önde
Mahsur kalan son vatandaşa kadar çalışmasını aksatmadan sürdüren Mehmetçik'in o görüntüleri MSB tarafından paylaşıldı.
MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızdan görevlendirilen AS-532 Couger tipi helikopter, Antalya’daki teleferik kazası sonrası mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmalarına destek sağlamaya devam ediyor"
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