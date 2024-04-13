Mehmetçik teleferikte mahsur kalanların yardımına koştu Deprem, sel, yangın ve birçok olumsuz durumda vatandaşlarının yanında olan Mehmetçik, Antalya'daki teleferik faciasında mahsur kalanların yardımına da koştu.

ensonhaber.com

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde direklerden birisinin devrilmesi sonucu teleferik kazası meydana geldi.

Teleferikte kabinlerden birinin düşmesi sonucu 1 vatandaşımız hayatını kaybetti.

2'si çocuk 17 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Mahsur kalanlar kurtarıldı

Helikopterle alınan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Gerçekleşen teleferik faciasında bir kez daha devreye askerlerimiz girdi.

Deprem, sel, yangın gibi birçok afette vatandaşların en büyük destekçisi olan Mehmetçik, teleferikte mahsur kalanlar için canla başla çalıştı.

Mehmetçik teleferik kazasında da en önde

Mahsur kalan son vatandaşa kadar çalışmasını aksatmadan sürdüren Mehmetçik'in o görüntüleri MSB tarafından paylaşıldı.

MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: