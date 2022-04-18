'Mehmetçik, terörist avında!' Pençe Kilit Operasyonu nerede, kaç terörist öldürüldü?

Mehmetçik, terör yuvalarını etkisiz hale getirmek için operasyonun düğmesine bastı. Peki Pençe Kilit Operasyonu nerede, kaç terörist öldürüldü, son durum nedir? İşte son gelişmeler...

Türk askeri, teröristleri ağır yenilgiye uğratmaya devam ediyor.

Tüm imkanlarıyla canlarını ortaya koyan bordo bereliler ve komandolarımız, PKK inlerine girerek imha ediyor.

Terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla dün gece Pençe Kilit Operasyonu başlatıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu hakkında, “Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından icra edilen başarılı operasyonlar neticesinde ağır kayıplar veren PKK/KCK terör örgütünün; Irak’ın kuzeyinde bazı bölgelerde varlığını hâlen sürdürmeye, yeniden barınma alanları ve mevziler oluşturmaya devam ettiği ve geniş çaplı bir saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilmiştir” açıklamasında bulundu.

Operasyon planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.

Teröristlerin tüm barınak, sığınak ve sözde karargâhları ile mağaraları ve inleri tek tek tahrip edilecek.

Pençe Kilit Operasyonu nerede, ne zaman başladı?

17 Nisan Pazar gecesi başlatılan Pençe Kilit operasyonu Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde gerçekleşiyor.

18 Nisan Pençe Kilit Operasyonu son durum

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında ilk belirlemelere göre 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Operasyon esnasında 4 Türk askerinin yaralandığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Operasyonda ilk belirlemelere göre 19 terörist etkisiz hâle getirildi. Arama-tarama sırasında yapılacak tespitlerle bu sayının artıracağını değerlendiriyoruz.

Operasyon sırasında 4 kahraman silah arkadaşımız yaralandı. Gerekli tüm tıbbi müdahale yapılmaktadır.

Teröristler kaçacak yerlerinin olmadığını, sona yaklaştıklarını anlamalı ve adalete teslim olmalıdır. Asil milletimizi terör belasından kurtarmakta azimli, kararlıyız."







