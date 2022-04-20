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    Mehmetçik, Tunceli'deki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı

    Tunceli'de jandarma ekipleri, kendi aralarında topladıkları para ile aldıkları gıda ve ihtiyaç malzemesiyle ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü.
    • 20.04.2022 - 21:20
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    Mehmetçik, Tunceli'deki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı

    Mehmetçik'in merhameti yürekleri ısıtmaya devam ediyor.

    Tunceli'de Ovacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine destek olmak için sosyal sorumluluk projesi hayata geçirdi.

    Proje kapsamında jandarma personeli, kendi aralarında topladıkları para ile gıda ve ihtiyaç malzemesi temin etti.

    Koliler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

    AA'nın aktardığına göre ekipler, daha sonra belirlenen adresleri ziyaret ederek gıda kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

    Gıda paketlerini teslim alan aileler, jandarma personeline teşekkür etti.

    Mehmetçik, Tunceli deki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı #1

    Mehmetçik, Tunceli deki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı #2


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