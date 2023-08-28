Mehmetçik Van sınırında 8 kilo 62 gram metamfetamin ele geçirdi MSB, Van'da hudut hattında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde 8 kilo 62 gram metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.

DHA

Güvenlik güçlerinin uyuşturucu satıcıları ile mücadelesi devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van'da hudut hattında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde 8 kilo 62 gram metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.

"8 kilo 62 gram metamfetamin ele geçirildi"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudut birliklerimiz keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine devam ediyor. Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 8 kilo 62 gram metamfetamin ele geçirildi." denildi.