Mehmetçik ve depremzede öğrencilerden kıyasıya mücadele: Maç yaptılar Gaziantep'te kurulan Mehmetçik Okullarında eğitim gören çocuklar, kahraman Mehmetçik ile futbol maçı oynadı.

Haber Merkezi

Türkiye, 6 Şubat'ta deprem felaketleriyle sarsıldı.

Toplamda 11 ilde etkili olan sarsıntı büyük yıkımlara ve 50 bini aşkın can kaybına neden oldu.

Zorlu bir sürecin içinden geçilirken, devletin tüm imkanlarının seferber edildiği afet bölgesinde yaralar hızlıca sarılmaya başlandı.

Yurdun dört bir yanından gönüllüler, STK'lar, bakanlar ve Mehmetçik, sahada büyük bir mücadele ortaya koydu.

7'den 70'e tüm vatandaşlarla yakından ilgilenilerek barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçlar karşılandı.

Bölgedeki enkaz kaldırma ve yıkım işlemlerinin gölgesinde, hummalı çalışmalar devam ediyor.

Mehmetçik vatandaşın yanında

Bu süreçte en büyük mücadele ise çocuklar için verildi. Eğitimin devam etmesi için bölgede Mehmetçik Okulları kuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde kurulan okullarda, öğrenciler geleceğe hazırlanmaya başladı.

Kahraman Mehmetçik de buradaki tüm etkinliklere katılarak çocuklarla yakından ilgilendi.

Futbol maçı yaptılar

Son olarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Yapılan paylaşımda, Gaziantepli depremzede çocuklarla Mehmetçik'in futbol maçına yer verildi.

"Sosyal ve duygusal iyileşmelerine ivme katıyorlar"

Bakan Özer, şu notu ekledi: