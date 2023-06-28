Mehmetçik, Yunanistan sınırında bayramlaştı Edirne’nin Yunanistan sınırında bulunan Sancaktar Hudut Karakolu’nda bayram sevinci yaşandı. Bayramda da vatani görevini yapan kahraman Mehmetçik, Yunanistan sınırında kuş uçurtmuyor.

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İHA

Kahraman Mehmetçik, bayram demeden görevini icra etmeyi sürdürüyor.

Ailelerinden uzakta olan vatan evlatlarının hudut hattında vatan savunması devam ediyor.

Son olarak Edirne’nin İpsala ilçesinde konuşlu bulunan 4’üncü Mekanize Piyade Tugayı 1’inci Hudut Taburu 2’nci Hudut Bölüğü Sancaktar Hudut Karakolu’nda vatani görevini yapan kahraman Mehmetçik, Kurban Bayramı'nı ailelerinden ve sevdiklerinden kilometrelerce uzakta komutanları ve silah arkadaşlarıyla kutladı.

Mehmetçik, komutanları ve silah arkadaşlarıyla bayramlaştı

Karakol bahçesinde düzenlenen bayramlaşma töreninde, kahraman Mehmetçik ilk önce komutan ve silah arkadaşlarının, daha sonra da ailelerinin bayramını tebrik etti.

Yaz, kış, yağmur, çamur demeden görevlerini sürdürüyorlar

Türkiye ile Yunanistan arasında bulunan sınır hattında ‘Hudut Kartalları’ olarak anılan kahraman Türk askeri Mehmetçikler, yaz kış, yağmur çamur demeden görev yaparken, Kurban Bayramı’nı da asker ocağında geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Bayramı ailelerinden uzakta geçirdiler

Bayram günü ailelerinden uzak olmanın burukluğunu yaşayan kahraman Mehmetçikler, anne, baba ve ailelerinden uzakta olsalar da, ikinci ailem dedikleri komutanlarının ve silah arkadaşlarının yanında olmaktan büyük bir gurur ve onur yaşadıklarını söyledi.

Komutandan görüntülü görüşme sürprizi

Sınır karakolunda hudut hattını gözetleyen asker, ailesi ile görüntülü görüşme yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Nöbeti sırasında yanına gelen karakol komutanı Mehmetçik’i telefon aracılığıyla ailesi ile görüştürerek bayramlaşmasını sağladı.