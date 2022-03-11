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    Mehmetçik, zorlu hava ve arazi koşullarında vatan nöbetinde

    Mehmetçik, Yüksekova'da 1800 rakımlı Şehitler İrfan ve Tunahan Üs Bölgesi'nde hudut güvenliğini sağlamak için fedakarca görevini yürütüyor. Kahramanları, eksi 40 derece bile etkilemiyor.
    • AA
    • 11.03.2022 - 13:42
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    Mehmetçik, zorlu hava ve arazi koşullarında vatan nöbetinde

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Şehitler İrfan ve Tunahan Üs Bölgesi'nde görevli Mehmetçik, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen vatan nöbetini özveriyle sürdürüyor.

    Milli Savunma Bakanlığı, 1800 rakımlı Şehitler İrfan ve Tunahan Üs Bölgesi'ndeki askerlerin hudut güvenliğini sağlamak için fedakarca yürüttüğü çalışmalara ilişkin video hazırladı.

    7 GÜN 24 SAAT MÜCADELE

    Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, üs bölgesinde görevli Mehmetçiğin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sağladığı imkanlarla teröristlere karşı 7 gün 24 saat esasına göre mücadele ettiği görülüyor.

    Mehmetçik, zorlu hava ve arazi koşullarında vatan nöbetinde VİDEO

    TERÖRİSTLERİN SINIRI GEÇMESİNE İZİN VERİLMİYOR

    Son teknoloji ürünü sınır gözetleme sistemleriyle donatılan üs bölgesinde görevli askerler, büyük oranda yerli ve milli silahların yanı sıra havan, obüs ve tanklardan yaptıkları atışlarla teröristlerin sınırı geçmesine izin vermiyor.

    Mehmetçik, zorlu hava ve arazi koşullarında vatan nöbetinde #1

    SIFIRIN ALTINDA 40 DERECEDE ARAMA TARAMA

    Zaman zaman üs bölgesinden ayrılarak arazide arama tarama faaliyeti de yürüten Mehmetçik, metrelerce karda ve hava sıcaklığının sıfırın altında 40 dereceye kadar düştüğü anlarda bile kahramanca görev yapıyor.

    Mehmetçik, zorlu hava ve arazi koşullarında vatan nöbetinde #2

    “HER TÜRLÜ GÖREVİ YAPMAYA HAZIRIZ”

    Videoda, konuşmasına yer verilen bir asker, “Hava sıcaklığının eksi 30-40 derecelere kadar düştüğü bölgemizde bayrağımızın gölgesinde hudutlarımızın güvenliği, devletimizin bekası için daima görevimizin başındayız. Hudutta görev yapmak herkese nasip olmaz. Bu kutsal görevin bilincinde bize verilecek her türlü görevi yapmaya hazırız.” ifadelerini kullandı.

    Mehmetçik, zorlu hava ve arazi koşullarında vatan nöbetinde #3

    “HUDUT HATLARININ GÜVENLİĞİ EMİN ELLERDE”

    Bir başka asker ise “Zorlu kış şartları bizi zorlasa bile vatani görevimizi en iyi şekilde icra etmekteyiz. Türk halkının içi rahat, gönülleri ferah olsun. Hudut hatlarının güvenliği emin ellerde.” diye konuştu.

    Mehmetçik, zorlu hava ve arazi koşullarında vatan nöbetinde #4

    “AİLEMDEN NE KADAR UZAK OLSAM DA BURADA OLMAK GURUR VERİCİ”

    Kule nöbeti tutan bir asker de duygularını “Ailemden ve sevdiklerimden ne kadar uzak olsam da burada olmak bana gurur vermektedir. Milletimizin ve sevdiklerimizin gözü arkada kalmasın. Bizler burada iyiyiz. 'Hudut namustur' prensibiyle bizler her daim görevimizin başındayız.” sözleriyle dile getirdi.

    Mehmetçik, zorlu hava ve arazi koşullarında vatan nöbetinde #5

    Mehmetçik, zorlu hava ve arazi koşullarında vatan nöbetinde #6

    Mehmetçik, zorlu hava ve arazi koşullarında vatan nöbetinde #7

    Mehmetçik, zorlu hava ve arazi koşullarında vatan nöbetinde #8

    Mehmetçik, zorlu hava ve arazi koşullarında vatan nöbetinde #9

    Mehmetçik, zorlu hava ve arazi koşullarında vatan nöbetinde #10

    Mehmetçik, zorlu hava ve arazi koşullarında vatan nöbetinde #11

    Mehmetçik, zorlu hava ve arazi koşullarında vatan nöbetinde #12

    Mehmetçik, zorlu hava ve arazi koşullarında vatan nöbetinde #13

    Mehmetçik, zorlu hava ve arazi koşullarında vatan nöbetinde #14

    Mehmetçik, zorlu hava ve arazi koşullarında vatan nöbetinde #15


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