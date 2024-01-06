Mehmetçik zorlu hava ve arazi koşullarında vatan nöbetinde Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahraman Mehmetçik'in zorlu hava ve arazi şartlarında icra ettikleri vatan nöbetine ait görüntülerin yer aldığı anları paylaştı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Yüzler, isimler değişiyor ama karar ve azim hiç değişmiyor hudutta.

Mehmetçik, demir pençeleriyle sınır hattında yeni yıla girerken de vatan nöbetinde.

Vatan uğruna kimi zaman şehit düşüyor, kimi zaman gazi oluyorlar.

Sevdiklerini arkada bırakıp canı pahasına dağların zirvesinde, sarp arazilerde teröre göz açtırmıyorlar.

Mezra ve köylerden şehirlere kadar Türkiye'de herkes huzur içinde yaşayabilsin diye.

Kahraman askerlerimizi paylaştılar

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahraman Mehmetçik’in zorlu hava ve arazi şartlarında icra ettikleri vatan nöbetine ait görüntülerin yer aldığı anları paylaştı.

Zorlu şartlarda vatan nöbeti

MSB sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Kahraman Mehmetçiklerimiz, asil milletimizden aldığı güçle zorlu hava ve arazi şartlarında vatan nöbetine kararlılıkla devam ediyor.

Mehmetçik görevinin başında

Videoda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en zorlu bölgelerde vatandaşın huzur ve refahı için görevini sürdürdüğü kaydedildi.