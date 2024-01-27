Mehmetçik zorlu kış şartlarına rağmen görevde Kahraman Mehmetçik'in zorlu kış şartlarında devam ettirdiği vatan nöbetiyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir paylaşım geldi.. Binlerce metrelik rakımda vatan ve millet aşkıyla görev yapan Mehmetçik'in kareleri göğüs kabarttı..

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Mehmetçik'in zorlu görevi..

Yurt içi ve sınır bölgelerinde operasyonlarına devam eden Mehmetçik, hain teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Öyle ki türlü olumsuzluklara rağmen vatan savunmasından bir an olsun vazgeçmeyen askerlerimiz, yalnızca teröristlerle değil zorlu kış şartlarıyla da mücadele ediyor.

Mehmetçik'in zorlu kış şartlarıyla mücadelesi

Karla kaplı sarp yol ve kayalıkları aşarak vatanımızda güvenle başımızı yastığa koymamızı sağlayan Mehmetçik'in o karelerini, Milli Savunma Bakanlığı paylaştı..

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan karelerde, şu ifadelere yer verildi: