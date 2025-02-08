Mehmetçik zorlu kış şartlarına rağmen görevde

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Yüzler, isimler değişiyor ama karar ve azim hiç değişmiyor...

Vatan uğruna kimi zaman şehit düşüyor, kimi zaman gazi oluyorlar.

Sevdiklerini arkada bırakıp canı pahasına dağların zirvesinde, sarp arazilerde teröre göz açtırmıyorlar.

Mezra ve köylerden şehirlere kadar Türkiye'de herkes huzur içinde yaşayabilsin diye.

Son olarak Jandarma Genel Komutanlığı, Kahraman Mehmetçik’in zorlu hava ve arazi şartlarında icra ettikleri vatan nöbetine ait görüntülerin yer aldığı anları paylaştı.

"EN SARP KAYA, COŞKUN IRMAK BİZİ YAKINDAN TANIR"

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan paylaşıma, "Yüce dağlar önümüzde sıra sıra uzanır, En sarp kaya, coşkun ırmak bizi yakından tanır! Operasyonlarımız zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen azim ve kararlılıkla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıca görüntülerde, askerlerimizin en zorlu bölgelerde vatandaşın huzur ve refahı için görevini sürdürdüğü kaydedildi.

İşte Mehmetçik'in zorlu kış şartları altında vatan mücadelesi...